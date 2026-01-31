الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2026

أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول الدفعة الجديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة للذكور.

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب كافة التفاصيل والشروط خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر قطاع التدريب.

الشروط المطلوبة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

وكشف مساعد الوزير عن الشروط المطلوبة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، والتي تضمنت الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ألا يقل السن عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقد الثقة بالاعتبار، ما لم يُرد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو حكم تأديبي، ما لم تمضِ على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب.

استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

اجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية وفق القرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، وألا يقل الطول عن 168 سم.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا المقدمة للطلبة:

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة أثناء الدراسة.

صرف مكافأة شهرية للطالب خلال فترة الدراسة بالمعهد.

الاستفادة من الخدمات الصحية وفق قواعد التأمين الصحي للطلبة.

الاستفادة من النظام العلاجي وفق القواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

وأتاحت وزارة الداخلية التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أماكن الاختبارات للذكور:

معهد معاوني الأمن بطرة (القاهرة): استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (وادي النطرون): استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، وخارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر: استقبال المتقدمين من محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج: استقبال المتقدمين من محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

وأعلن مساعد الوزير عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني اعتبارًا من السبت 3 فبراير 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو التوجه المباشر إلى المعاهد المعلنة، مع التحذير من أي جهات غير رسمية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور