كيف تلغي محفظتك الإلكترونية دون زيارة فروع شركات المحمول؟

آية محمد

01:37 م 31/01/2026

المحافظ الإلكترونية

كتبت- آية محمد:

مع الانتشار الواسع للمحافظ الإلكترونية كوسيلة دفع رقمية بديلة للنقد، يلجأ بعض المستخدمين إلى إلغاء اشتراكهم في هذه المحافظ لأسباب متعددة، من بينها امتلاك أكثر من محفظة إلكترونية مسجلة على أكثر من رقم هاتف، أو الرغبة في الاكتفاء بمحفظة واحدة أو التحول إلى وسيلة دفع أخرى.

ويوفر تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلغاء المحافظ الإلكترونية، في إطار دوره في تسهيل حصول مستخدمي المحمول على خدمات الاتصالات المختلفة للأفراد والشركات.

وفي السطور التالية يستعرض "مصراوي" خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية عبر تطبيق "My NTRA":

1- تحميل تطبيق My NTRA من متجر Play Store لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون.

2- فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختيار "الخدمات" ثم "خدماتي".

4- الضغط على "المحافظ الإلكترونية" ثم اختيار "استمرار".

5- إدخال الرقم القومي المرتبط برقم الهاتف، ثم الضغط على "تأكيد" لتظهر رسالة تفيد بإتمام التحقق.

6- الضغط على "تم" لعرض جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم.

7- تحديد المحفظة المراد إلغاؤها، ثم الضغط على "إلغاء" وتأكيد العملية.

المحافظ الإلكترونية شركات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

