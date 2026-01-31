نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، اليوم السبت 31 يناير 2026، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

وأكدت المديرية، في بيان، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور اعتبارًا من اليوم السبت 31 يناير 2026، ويمكن الاطلاع عليها باستخدام رقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من هنا

