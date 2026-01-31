إعلان

الأحوال المدنية تواصل إيفاد قوافلها لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

كتب : علاء عمران

12:44 م 31/01/2026

الأحوال المدنية تواصل إيفاد قوافلها لتيسير استخراج

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة للمواطنين في 11 محافظة. وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 5,335 بطاقة رقم قومي و28,334 مصدرًا مميكنًا.

وتستمر القوافل في عملها اعتبارًا من 31/1/2026 نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين. كما يتلقى القطاع الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام مختصرة لتلبية الطلبات الفورية وتسليمها في ذات اليوم.

واستجاب القطاع لـ 49 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم. كما تم استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم، واستخراج 1,440 بطاقة رقم قومي لهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية وتعزيز حقوق الإنسان.

