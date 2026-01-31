إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- ميريت نادي:

01:34 م 31/01/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 31-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4453 جنيهًا للجرام

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 5725 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6680 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7634 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 237417 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 381700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

