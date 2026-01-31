د ب أ

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، اليوم السبت، إنه يعتزم الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ "العصا والجزرة" في التعامل مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة.

وقال برونر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ): "يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات، مثل سياسة التأشيرات والتعاون التجاري والتنموي، والتي يجب أن نستخدمها كأدوات استراتيجية لمصلحة أوروبا".

وأشار برونر، إلى خلافات مع دول قال إنها لم تبذل جهدًا كافيًا في الماضي لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية، وأوضح: "ثم فرضنا عقوبات بشأن التأشيرات على دولة واحدة فقط وفجأة نجح الأمر".

ووصف المفوض الأوروبي، النمساوي، هذا بـ"دبلوماسية الهجرة".

وقال إن العديد من الدول تستهدف تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لأنها تتوقع فوائد ملموسة لاقتصاداتها، وأوضح أنه يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام هذا لصالحه، حيث إن سياسة الهجرة في التكتل ليست مصممة فقط للحد من الهجرة غير النظامية ولكن أيضًا لتقديم الفرص.

وقال برونر: "علينا أن نصبح أكثر مرونة وسرعة ورقمنة، على سبيل المثال، بالنسبة فيما يتعلق بالعمالة الماهرة، والعلماء".