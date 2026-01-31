قال المحامي أحمد المليجي، دفاع ضحايا "مستريح السيارات"، إن المتهم يتقدم بمعارضات على الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي تجاوز عددها 50 حكمًا متنوعًا بين قضايا نصب وشيكات دون رصيد.

وأوضح المليجي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهم استولى على ما يقرب من 2 مليار جنيه من الضحايا، بزعم استيراد سيارات لهم من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وتابع المليجي أن المتهم يواجه أيضًا 5 قضايا نصب جديدة، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في عدد من القضايا.

وكان الإنتربول المصري قد سلم "مستريح السيارات" الهارب خارج البلاد، أمير الهلالي، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وألقت السلطات المختصة بدولة الإمارات، في شهر يونيو الماضي 2025، القبض على "أمير الهلالي"، وجرى حينها تسليمه لمكتب النائب العام بالإمارات لحين ترحيله إلى مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس أمير الهلالي 3 سنوات وكفالة 1,000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، وهو صالح عصام فخري برسوم.

كما قضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبس الهلالي غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجن الهلالي 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور