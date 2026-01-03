أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم السبت، محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري بالسلام"، إلى جلسة 16 مارس المقبل.

وترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويل أنشطتها، مع علمهم بأغراضها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.