كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب على شخص آخر وإحداث تلفيات بسيارته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري، تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بوقوع مشاجرة بين طرف أول (قائد سيارة وصديقه)، وطرف ثان (مدير لأحد أفرع البنوك – قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب)؛ بسبب خلاف على أولوية ركن السيارات.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وخلال المشاجرة، اعتدى الطرف الثاني على الأول بالسب، وإحداث تلفيات عمدًا بسيارتهما مستخدمًا قطعة حديدية.

وبسؤال الطرفين، أبديا الصلح والتراضي فيما بينهما، فيما تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.