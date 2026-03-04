إعلان

كشف ملابسات فيديو خناقة سيارة تحمل شعار البرلمان بمصر الجديدة

كتب : مصراوي

01:43 ص 04/03/2026

السيارة المتسببة في الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب على شخص آخر وإحداث تلفيات بسيارته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري، تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بوقوع مشاجرة بين طرف أول (قائد سيارة وصديقه)، وطرف ثان (مدير لأحد أفرع البنوك – قائد سيارة ملصق عليها شعار مجلس النواب)؛ بسبب خلاف على أولوية ركن السيارات.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وخلال المشاجرة، اعتدى الطرف الثاني على الأول بالسب، وإحداث تلفيات عمدًا بسيارتهما مستخدمًا قطعة حديدية.

وبسؤال الطرفين، أبديا الصلح والتراضي فيما بينهما، فيما تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة مجلس النواب مشاجرة بسيارة مجلس النواب مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
رياضة عربية وعالمية

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يشارك موظفيه وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة