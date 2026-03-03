إعلان

ضبط سائق لسيره عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالبحيرة

كتب : مصراوي

09:11 م 03/03/2026

سائق يسير عكس الاتجاه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "فان" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، في واقعة أثارت استياء المواطنين لما شكلته من خطورة على حياته والآخرين.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق، غير عابئ بما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

