بسبب الأجرة.. سائق "توك توك" يعتدي على راكب بعصا خشبية في أسيوط

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي بالضرب باستخدام عصا على مستقلي مركبة "توك توك" أخرى، ما أسفر عن إصابتهم بدائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة القوصية من إحدى المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجرح قطعي في الرأس، مقيم بدائرة المركز. وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء استيقافه مركبة "توك توك" حدث خلاف بينه وبين قائدها حول قيمة الأجرة، تطور إلى مشادة ومشاجرة تبادلا خلالها السباب، فاستقل مركبة "توك توك" أخرى، إلا أن قائد المركبة الأولى لاحقه واستوقفه وتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، ما تسبب في إصابته، ثم فر هاربًا.

أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة المركز، وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في الحادثة بدون لوحات معدنية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.