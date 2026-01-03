كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أنها لن تسمح بأي تجاوزات خلال العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال بث مباشر أجراه "بنداري" اليوم السبت، من داخل غرفة عمليات الهيئة مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي تُجرى بها انتخابات الدوائر الـ72 الملغاة بقرار المحكمة الإدارية العليا.

وناشد "بنداري" المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الدوائر الثلاثين بالنزول والمشاركة في التصويت، مؤكداً عدم السماح لأي طرف بالتأثير على إرادتهم.

وتُعد هذه الجولة المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس على 49 مقعدًا فرديًا 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2,230 لجنة اقتراع فرعية.

ويُذكر أن الدوائر الثلاثين التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء، قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، توزعت على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.