شهدت اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، انتظامًا في الخدمات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك تمهيدًا لبدء عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، جرى حسم 3 منها خلال المرحلة الأولى، ليُعاد التصويت على الـ27 دائرة المتبقية.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية بمختلف المستويات الإشرافية، بجولات ميدانية على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات، للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها بدقة وانضباط، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللازم لهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ورصد مندوبو الصحف، خلال جولات ميدانية بعدد من اللجان، تواجدًا أمنيًا مكثفًا بمحيط المقار الانتخابية، إلى جانب انتشار القوات على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.

وفي هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 8 و9 ديسمبر لإجراء التصويت للمصريين بالخارج في الدوائر الملغاة، على أن يُجرى التصويت بالداخل يومي 10 و11 ديسمبر. وفي حال الإعادة، يكون التصويت بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وداخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على 27 مقعدًا فقط، بعد حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى.

ويُذكر أن الدوائر الـ30 الملغاة شملت عددًا من المحافظات، من بينها الوادي الجديد، وأسوان، والأقصر، والإسكندرية، والمنيا، والجيزة، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، وذلك قبل حسم 3 دوائر في المرحلة الأولى من الانتخابات.