اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو م على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام شنقًا، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة جنايات بدر قد أصدرت في 8 فبراير 2015، حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، لارتكابه جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، هدفها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت المحكمة أن انضمام المتهم لتلك الجماعة جاء رغم علمه الكامل بأغراضها ونشاطاتها المخالفة للقانون.