إعلان

اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في النزهة

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 03/01/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو م على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام شنقًا، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة جنايات بدر قد أصدرت في 8 فبراير 2015، حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، لارتكابه جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، هدفها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت المحكمة أن انضمام المتهم لتلك الجماعة جاء رغم علمه الكامل بأغراضها ونشاطاتها المخالفة للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الانضمام لجماعة إرهابية في النزهة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة جنايات أمن الدولة ببدر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان