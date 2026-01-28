فيديو صادم | شاب يقيد كلبًا ويعتدي عليه بالشرقية.. والداخلية تتدخل

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد كلب ضال والتعدي عليه بالضرب بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا تصرفه بقيام الكلب بالنباح تجاهه دون أن يهاجمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.