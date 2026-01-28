إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

كتب-مصراوي:

05:44 م 28/01/2026 تعديل في 05:50 م

الدكتور بدر عبد العاطي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزيران الاعتزاز بقوة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تجنبًا لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، تناولا مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الجانبان أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتوفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى اتفاق شامل بشان الملف النووي يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية و نظيره العُماني

