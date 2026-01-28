فيديو مثير | استعراض خطير بالدراجات النارية في الجيزة.. وتحرك عاجل من الداخلية
كتب : علاء عمران
02:31 م 28/01/2026
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بتصوير آخر أثناء أدائه حركات استعراضية بدراجة نارية أخرى على أحد الطرق السريعة بالجيزة، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه بالفحص تم تحديد الدراجتين الناريتين الظاهرتين في مقطع الفيديو وقائديهما (عاملان، أحدهما لا يحمل رخصة قيادة)، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين المستقلين للدراجات، وجميعهم مقيمون في نطاق محافظتي الجيزة والفيوم.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض.
تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.