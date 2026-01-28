سقوط 19 ضحية بانهيار منجم ذهب في السودان

وكالات

لقي 13 من عمال مناجم الذهب حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح في انهيار بأحد المناجم في جنوب دولة السودان، على ما قالت الشركة السودانية للموارد التعدينية، اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن الانهيار وقع في "5 آبار مهجورة" بمنجم أم فكرون بولاية جنوب كردفان، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف بيان الشركة أن "الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة".

وألحقت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، دماراً كبيراً بالاقتصاد السوداني الهش أصلاً، وتسببت في فقدان الكثير من السكان وظائفهم.

رغم ذلك أعلنت الشركة السودانية للموارد التعدينية عن إنتاج قياسي للذهب بلغ 70 طناً في عام 2025، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. لكن المسؤولين يأسفون لتهريب كميات كبيرة من الذهب للخارج عبر قنوات غير رسمية.