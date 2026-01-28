إعلان

سقوط 19 ضحية بانهيار منجم ذهب في السودان

كتب : مصراوي

04:54 م 28/01/2026

انهيار منجم ذهب في السودان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

لقي 13 من عمال مناجم الذهب حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح في انهيار بأحد المناجم في جنوب دولة السودان، على ما قالت الشركة السودانية للموارد التعدينية، اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن الانهيار وقع في "5 آبار مهجورة" بمنجم أم فكرون بولاية جنوب كردفان، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف بيان الشركة أن "الآبار المنهارة كانت مهجورة وموقوفة عن العمل غير أن بعض المعدّنين تسللوا إليها وقاموا بالعمل بصورة غير مقننة".

وألحقت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، دماراً كبيراً بالاقتصاد السوداني الهش أصلاً، وتسببت في فقدان الكثير من السكان وظائفهم.

رغم ذلك أعلنت الشركة السودانية للموارد التعدينية عن إنتاج قياسي للذهب بلغ 70 طناً في عام 2025، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. لكن المسؤولين يأسفون لتهريب كميات كبيرة من الذهب للخارج عبر قنوات غير رسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار منجم ذهب السودان الشركة السودانية للموارد التعدينية منجم أم فكرون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب
زووم

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون