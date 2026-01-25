تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء عبد الله محمد، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وقد استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، وكبار السن، وذوي الهمم، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

وتؤكد الإدارة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الهمم.