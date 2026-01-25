إعلان

إجراءات إنسانية من الجوازات والهجرة لتسهيل الخدمات لكبار السن وذوي الهمم

كتب : محمد الصاوي

03:17 م 25/01/2026

اللواء عبد الله محمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، برئاسة اللواء عبد الله محمد، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وقد استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، وكبار السن، وذوي الهمم، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

وتؤكد الإدارة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عبد الله محمد الجوازات والهجرة كبار السن وذوي الهمم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

13 ضحية في أسبوعين والقاتل واحد.. كيف تحولت منازل آمنة بالقليوبية إلى مقابر؟
أخبار المحافظات

13 ضحية في أسبوعين والقاتل واحد.. كيف تحولت منازل آمنة بالقليوبية إلى مقابر؟
الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
اقتصاد

الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
أخبار المحافظات

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
أخبار المحافظات

غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي