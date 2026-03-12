كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمطروح ملابسات مقطع فيديو متداول لاعتداء مالك مزرعة و3 عمال بالضرب على عاملي خردة وتكبيلهما بالحبال بمركبة تروسيكل بزعم سرقتهما لألواح شمسية من أحد الحقول.

أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول ( 3 عمال ، مالك مزرعة – مقيمين بدائرة قسم شرطة سيوة ) طرف ثان ( 2 عمال خردة "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح ).

بمواجهتهم أقر الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى وتكبيلهما فى مركبة تروسيكل ملك أحدهما لقيامهما بسرقة ألواح الطاقة الشمسية وإحداث تلفيات بخط الري بالمزرعة "ملك أحدهم".

بمواجهة الطرف الثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم التحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.