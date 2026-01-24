إعلان

إيقاف تنفيذ حكم حبس اللاعب رمضان صبحي بقضية التزوير لمدة 3 سنوات

كتب : أحمد عادل

02:13 م 24/01/2026 تعديل في 02:21 م
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة في قضية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي يُتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة.

وظهر رمضان صبحي بملابس السجن الزرقاء أثناء نظر المحكمة للاستئناف، وأنكر التهمة الموجهة إليه، وقال: "أنا خدت الإعفاء بسبب أني معايا إقامة بالخارج، وقتها كان ينفع أخد الإعفاء مقابل مبلغ بالدولار. وبأذنك يا ريس، والله العظيم الموضوع ما أعرفش عنه شيئًا، أنا كنت عايز أفضل مقيد بالمعهد لحد ما أروح وأنتظم."

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك للمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، وبرأت المتهم الثالث، وحكمت بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية التزوير داخل المعهد ذاته.

وتقدم أشرف عبد العزيز باستئناف رسمي على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي أمام محكمة الاستئناف المختصة، مطالبًا بإلغائه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل المعهد. وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم، اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

