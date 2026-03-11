إعلان

إيران تستهدف 3 سفن بصواريخ في مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:43 م 11/03/2026 تعديل في 12:47 م

هجمات صاروخية إيرانية في مضيق هرمز أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت ثلاث سفن لصواريخ غير معروفة في مضيق هرمز، وفقًا لوكالات الأمن البحري ومصادر يوم الأربعاء، حيث أدى أحد الهجمات إلى نشوب حريق على متن إحدى السفن واضطر معظم طاقمها إلى إخلائها.

السفينة العملاقة Mayuree Naree

وحسب وكالة الأنباء رويترز، فقد أفاد مصدران للأمن البحري أن السفينة العملاقة Mayuree Naree، التي ترفع علم تايلاند، تعرضت للهجوم وتضررت على بعد حوالي 11 ميلًا بحريًا شمال سلطنة عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) لاحقًا، بالإشارة إلى الحادث، إن الحريق تم إخماده وأنه لم يكن هناك أي تأثير بيئي، فيما بقي الطاقم الضروري على متن السفينة.

سفينة حاويات One Majesty

في وقت سابق، تعرضت سفينة حاويات One Majesty التي ترفع علم اليابان لأضرار طفيفة نتيجة صاروخ غير معروف على بعد 25 ميلًا بحريًا شمال غرب رأس الخيمة في الإمارات، وفقًا لمصدرين في الأمن البحري. وأكد المصدران أن أفراد الطاقم بأمان وأن السفينة تتجه إلى مرسى آمن.

سفينة Star Gwyneth

وتعرضت سفينة ثالثة، وهي سفينة بضائع ضخمة، أيضًا لهجوم بصاروخ غير معروف على بعد حوالي 50 ميلًا شمال غرب دبي، حسبما أفادت شركات إدارة المخاطر البحرية. وقد تضررت هيكل السفينة Star Gwyneth التي ترفع علم جزر مارشال، وأكدت شركة Vanguard لإدارة المخاطر البحرية أن طاقم السفينة بأمان.

وتراجعت حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي يمثل حوالي 20٪ من إمدادات النفط والغاز العالمية، بشكل سريع منذ بدء النزاع الإيراني في 28 فبراير.

تزيد الحوادث الأخيرة عدد السفن التي تعرضت للهجوم منذ بدء النزاع إلى 14 على الأقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مضيق هرمز استهداف السفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟
رياضة عربية وعالمية

الهدف الأول.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام ريال مدريد؟
"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

"الملعب كامل العدد".. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي
283 هدفًا.. البحرين تكشف حصيلة تدمير المسيّرات والصواريخ الإيرانية
شئون عربية و دولية

283 هدفًا.. البحرين تكشف حصيلة تدمير المسيّرات والصواريخ الإيرانية
ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام لصقات النيكوتين الطبية للصائم؟.. المفتي يوضح

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟
رياضة محلية

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها