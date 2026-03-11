إعلان

الداخلية تلاحق تجار الألعاب النارية وتصادر مليون قطعة بجميع المحافظات

كتب : علاء عمران

11:38 ص 11/03/2026 تعديل في 12:59 م

المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في تداولها لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين وإزعاج وترويع المارة في الشوارع.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، شن عدداً من الحملات الأمنية المكبرة التي استهدفت مخازن ومناطق تداول هذه المواد الخطرة، وهو ما أسفر عن تحقيق نتائج قياسية في زمن وجيز.

جرائم الاتجار في الألعاب النارية

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 68 قضية اتجار في الألعاب النارية، حيث نجح رجال الأمن في التحفظ على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت معدة للتوزيع والبيع في الأسواق، مما كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة مستخدميها خاصة الأطفال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات،

