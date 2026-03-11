واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في تداولها لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين وإزعاج وترويع المارة في الشوارع.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، شن عدداً من الحملات الأمنية المكبرة التي استهدفت مخازن ومناطق تداول هذه المواد الخطرة، وهو ما أسفر عن تحقيق نتائج قياسية في زمن وجيز.

جرائم الاتجار في الألعاب النارية

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 68 قضية اتجار في الألعاب النارية، حيث نجح رجال الأمن في التحفظ على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت معدة للتوزيع والبيع في الأسواق، مما كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة مستخدميها خاصة الأطفال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات،

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"