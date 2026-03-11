"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية القاصمة للبؤر الإجرامية من جالبي ومهربي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة اليوم الأربعاء بالمحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من السموم والسلاح للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المواجهات عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظة سوهاج، وهما محكوم عليهما بالسجن في جنايات "اتجار مخدرات، أسلحة نارية، فرض سيطرة، خطف، وسرقات بالإكراه"، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

حملات أمنية موسعة تسقط بؤر جلب المخدرات والأسلحة بعدة محافظات



ونجحت القوات في ضبط ترسانة من الأسلحة والسموم بحوزة المتهمين، شملت قرابة 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شادو، وهيدرو)، بالإضافة إلى 161 قطعة سلاح ناري، ضمت 51 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و101 فرد خرطوش، وطبنجة، ومئات الطلقات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 91 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

