إعلان

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية وتفكيك بؤر إجرامية بسوهاج | صور

كتب : علاء عمران

11:16 ص 11/03/2026 تعديل في 11:16 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المتهمين + المضبوطات
  • عرض 6 صورة
    المتهمين + المضبوطات
  • عرض 6 صورة
    المتهمين + المضبوطات
  • عرض 6 صورة
    المتهمين + المضبوطات
  • عرض 6 صورة
    المتهمين + المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية القاصمة للبؤر الإجرامية من جالبي ومهربي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة اليوم الأربعاء بالمحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من السموم والسلاح للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المواجهات عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظة سوهاج، وهما محكوم عليهما بالسجن في جنايات "اتجار مخدرات، أسلحة نارية، فرض سيطرة، خطف، وسرقات بالإكراه"، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

حملات أمنية موسعة تسقط بؤر جلب المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

ونجحت القوات في ضبط ترسانة من الأسلحة والسموم بحوزة المتهمين، شملت قرابة 600 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شادو، وهيدرو)، بالإضافة إلى 161 قطعة سلاح ناري، ضمت 51 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش، و101 فرد خرطوش، وطبنجة، ومئات الطلقات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 91 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مقتل عنصرين إجراميين مخدرات أسلحة نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
دراما و تليفزيون

بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
قوية بديني| لازم أختم القرآن كذا مرة عشان ربنا يحبني؟
فيديوهات رمضان

قوية بديني| لازم أختم القرآن كذا مرة عشان ربنا يحبني؟
رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
مدارس

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها