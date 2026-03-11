قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف البلوجر محمد خالد الشهير باسم "مداهم" على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقررت تخفيف العقوبة ليصبح الحكم سنة واحدة حبسًا.

وجاء القرار بعد مراجعة قيد القضية ووصف التهم بناءً على قرارات جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرارات سابقة لهيئة الدواء.

وترأس الجلسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبري، ومحمد إبراهيم عوض.

الاستئناف تخفف عقوبة التيك توكر مداهم للحبس سنة في قضية المخدرات

وخلال نظر جلسة الاستئناف، أوضح "مداهم" أمام المحكمة أنه توجه في الأصل إلى مقر الضرائب لإنهاء إجراءات خاصة به، قبل أن يتفاجأ بتحرير محضر ضده، قائلًا: "كنت رايح أعمل محضر ضرائب، وهناك قالوا لي إن دخلي 110 آلاف دولار شهريًا، فقلت لهم لا دخلي حوالي 85 ألف دولار فقط، فقالوا لي لا، أنت معاك مخدر أفيون."

وأضاف أنه فوجئ باتهامه بحيازة مواد مخدرة، وأنه وجد نفسه أمام النيابة العامة بسبب رفضه الإقرار بالدخل المزعوم.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه اعترف بغسل نحو 65 مليون جنيه، جُمعت من نشاط إلكتروني غير مشروع، يتمثل في بث مقاطع تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات أن "مداهم" استغل الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، سيارات ودراجات نارية، وتأسيس شركات وهمية لإضفاء شرعية على الأموال المشبوهة.

وأشار قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إلى أنه تم ضبط المتهم بعد توافر معلومات دقيقة عن أنشطته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت التحريات أن المتهم نفذ عمليات غسل أموال ممنهجة لإخفاء مصدر الدخل غير المشروع، وقدرت الجهات المختصة إجمالي الأموال بـ 65 مليون جنيه، مشيرة إلى استمرار جهود الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية، خاصة التي تستهدف التأثير على الرأي العام عبر المنصات الرقمية.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل