

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهوده المكثفة لتأمين كافة المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة ربوع البلاد ومكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق بيان للوزارة، عن ضبط 5 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 39 قضية في مجال الأمن العام، تعكس يقظة رجال الشرطة في التصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون.

إحكام السيطرة

وشملت نتائج الحملات أيضاً ضبط 2768 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 270 حكماً قضائياً متنوعاً، إلى جانب نجاح القوات في ضبط قضيتين بمجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات الرسمية، مما يساهم في تأمين الحدود ومنع تسلل العناصر الإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكبرة بجميع المنافذ والموانئ على مستوى الجمهورية، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية وحماية مقدرات الوطن، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة وعرضهم على النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"