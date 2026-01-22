قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة شقة وحرقها في مدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة وإشعال النار فيها بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة والدخول للشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" عقب التأكد من عدم تواجد أحد بداخلها وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا بحريق شقة وتم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، وتبين نشوب حريق بالشقة المُشار إليها "خالية من السكان"، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر باكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية") حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة المشار إليها وإشعال الحريق بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع – عدد من الأدوات المستخدمة في ارتكاب واقعة السرقة)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

