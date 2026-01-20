إعلان

الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه من تجار العملة وتضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:09 م 20/01/2026 تعديل في 01:35 م

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة لضبط المخالفات وحماية الأسواق والمواطنين.

وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 5 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، وتم ضبط حوالي 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة، ضمن جهود وزارة الداخلية لمنع التلاعب بأسعار الخبز وضبط الأسواق.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا لجهود الوزارة في حماية المستهلكين وضبط المخالفات الاقتصادية والتموينية، والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع المضاربة أو الاستغلال غير المشروع.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حملة امنية ضبط دقيق بلدى مدعم الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
مروان حمدي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام الجونة في كأس مصر
رياضة محلية

مروان حمدي يقود الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام الجونة في كأس مصر
المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
اقتصاد

المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين
اقتصاد

خطوة بخطوة.. طريقة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج والسائحين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع