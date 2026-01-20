إعلان

عيد الشرطة الـ74.. الداخلية تفتح مستشفيات وعيادات متنقلة للكشف الطبي المجاني

كتب : علاء عمران

11:53 ص 20/01/2026 تعديل في 11:53 ص

مستشفى الشرطة

قررت وزارة الداخلية فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة في العجوزة، الإسكندرية، أسيوط، وطنطا، ابتداءً من يوم الأحد 25 يناير وحتى السبت 31 يناير 2026، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74. وستكون الخدمة متاحة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً.

جاء ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ74، وضمن ثوابت الاستراتيجية الأمنية التي تركز أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في مختلف المناسبات.

كما تقرر تنظيم عيادات طبية متنقلة عبر سيارات الإسعاف التابعة لقطاع الخدمات الطبية، لتقديم خدمات صحية مجانية تشمل فحص الضغط والسكر، أمام بعض مساجد وأندية الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وأسيوط، وذلك يوم الأحد 25 يناير 2026 من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الاحتفال بعيدها الـ74.

عيد الشرطة وزارة الداخلية العجوزة

