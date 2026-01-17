كتب- صابر المحلاوي:

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وقوع مشاجرة بين طلاب بكلية الطب بجامعة شهيرة في أكتوبر، أسفرت عن وفاة طالب وإصابة 12 آخرين بجروح بالغة، ونقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

ونفى مصدر أمني لمصراوي، اليوم السبت، صحة تلك الادعاءات، مؤكدًا أن "الخبر المتداول عارٍ تمامًا من الصحة"، وأنه لم تُسجَّل أي مشاجرات مماثلة في نطاق الدائرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الواقعة المشار إليها قديمة وأُعيد تداولها دون سند.

من جانبها، أكدت جامعة MSA، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الأنباء المتداولة "كاذبة ومضللة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تروج لهذه الشائعات، حفاظًا على سمعتها الأكاديمية، وردًا على أي محاولة للتشويه أو الإساءة.

وأضافت الجامعة أنها لن تتهاون مع أي جهة تبث مثل هذه الأكاذيب، وستتخذ إجراءات رادعة لضمان محاسبة المسؤولين عن نشر تلك المعلومات المضللة.

