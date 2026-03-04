إعلان

شرطة التموين تداهم مصنعاً غير مرخص لإنتاج العسل الأسود بالدقهلية

كتب : عاطف مراد

05:04 م 04/03/2026

شرطة التموين - أرشيف

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من تحقيق ضربة أمنية قوية بمحافظة الدقهلية.
وأسفرت الحملة عن مداهمة مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان، حيث عُثر بداخله على كميات ضخمة من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تمثلت في ضبط أكثر من 17 طن عسل أسود لا يحمل أي مستندات دالة على مصدره، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 2 طن تبغ خام منتهي الصلاحية.
وكشفت التحريات أن صاحب المصنع كان بصدد إعداد هذه الكميات الضخمة لطرحها في الأسواق وتداولها بين المواطنين، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح مالية كبيرة بطرق غير مشروعة، ضارباً بالصحة العامة عرض الحائط.
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتتبع مصادر إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة التي تلحق الضرر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شرطة التموين الدقهلية عسل أسود تبغ خام غش تجاري مصنع غير مرخص

