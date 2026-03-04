إعلان

"أرباح المشاهدات".. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:32 م 04/03/2026

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى بنشر فيديوهات رقص بملابس خادشة وألفاظ خارجة لزيادة المشاهدات، وتم ضبطها بالإسكندرية وبحوزتها هاتف محمول يثبت تورطها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى تماماً مع القيم والمبادئ المجتمعية.

جاء التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى الهابط الذي يستهدف المساس بمنظومة الأخلاق، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالفحص الفني وتحديد هوية المذكورة وتحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمة، وضبط بحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل قاطعة (مقاطع فيديو وصور) تؤكد نشاطها الإجرامي وممارستها لنشر ذلك المحتوى التحريضي.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، اعترفت تفصيلياً بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن دافعها من وراء ذلك هو زيادة نسب المشاهدات والمتابعات لتحقيق أرباح مالية سريعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

وزارة الداخلية الإسكندرية صانعة محتوى قيم المجتمع

