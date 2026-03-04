رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في سلوك يتنافى تماماً مع القيم والمبادئ المجتمعية.

جاء التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى الهابط الذي يستهدف المساس بمنظومة الأخلاق العامة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالفحص الفني وتحديد هوية المذكورة، وتبين تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على "هاتفين محمولين"، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل قاطعة ومقاطع فيديو تؤكد نشاطها الإجرامي في نشر المحتوى الخادش للحياء.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، اعترفت تفصيلياً بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو زيادة نسب المشاهدات والمتابعات لتحقيق أرباح مالية سريعة من وراء هذا المحتوى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

