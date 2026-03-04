إعلان

"ترند الرقص الخادش".. سقوط صانعة محتوى في قبضة الأمن بمدينة بدر

كتب : عاطف مراد

04:20 م 04/03/2026 تعديل في 04:20 م

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة بمدينة ب

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في سلوك يتنافى تماماً مع القيم والمبادئ المجتمعية.

جاء التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمحتوى الهابط الذي يستهدف المساس بمنظومة الأخلاق العامة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالفحص الفني وتحديد هوية المذكورة، وتبين تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على "هاتفين محمولين"، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل قاطعة ومقاطع فيديو تؤكد نشاطها الإجرامي في نشر المحتوى الخادش للحياء.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، اعترفت تفصيلياً بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو زيادة نسب المشاهدات والمتابعات لتحقيق أرباح مالية سريعة من وراء هذا المحتوى.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

وزارة الداخلية مدينة بدر صانعة محتوى فيديوهات خادشة

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
باقِ أسبوعان.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي

