كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مالكة محل من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب والزعم بتسببه في إجهاضها بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي منها بمحافظة البحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من مالكة محل (مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات بسحجات متفرقة، والزعم بتسببه في إجهاضها نتيجة خلافات مالية بينهما. وبالكشف الطبي تبين استقرار حملها.

وأمكن ضبط المذكور (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بتعديه على المجني عليها بالصفع على وجهها وجذبها من ملابسها بسبب ذات الخلافات المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

