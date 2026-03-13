إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو سقوط دراجة في حفرة بالإسماعيلية

كتب : مصراوي

02:31 م 13/03/2026

سقوط دراجة نارية داخل بالوعة

كشفت التحريات الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها شخص من تواجد حفرة بأحد الطرق الرئيسية مما أدى لسقوط قائد دراجة نارية بها بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) قرر أنه حال تواجده بالطريق المشار إليه شاهد دراجة نارية "لا يعلم بياناتها" حال سقوطها بالبالوعة المشار إليها دون إصابة قائدها.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين بأن غطاء البالوعة المشار إليها من الخرسانة الأسمنتية وتهالك بسبب العوامل الجوية وتمت تغطية البالوعة.

بالوعة فيديو الإسماعيلية

