واصلت وزارة الداخلية تكثيف جهودها لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، في إطار مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة صورها.

وخلال 24 ساعة، تم ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 44 قضية في مجال الأمن العام وتحرير 2943 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية واحدة، إلى جانب تنفيذ 233 حكمًا قضائيًا متنوعًا في إطار ملاحقة المحكوم عليهم.

