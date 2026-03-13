الداخلية تكشف ملابسات فيديو اقتحام "شقة المنتزة" المثير للجدل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بكسر باب أحد المنازل و اقتحامه عنوة وطرد الأسرة المتواجدة به بالإسكندرية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت بالفحص، أنه بتاريخ 11 الجارى حال قيام الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ قرار إزالة طابقين وجزء من أحد الطوابق بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لبنائهم بشكل مخالف و بدون ترخيص و بصورة من شأنها الإضرار بالعقار ذاته قام بعض الأشخاص ـ الذين تم تسكينهم صورياً بإحدى الشقق المشمولة ضمن قرار الإزالة ـ من قبل مقاول العقار بمحاولة إعتراض التنفيذ والإدعاء بإقامتهم بصورة دائمة بالشقة محل القرار إلا أن الجهات المعنية استكملت التنفيذ حرصاً على سلامة قاطني العقار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مقاول العقار له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، كما أمكن ضبط الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالشقة وقت تنفيذ قرار الإزالة " نجل شقيق المقاول ، وخالته ، وكريمتها ، إحدى صديقات كريمتها " القائمة على تصوير مقطع الفيديو"مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.



و بمواجهتهم اعترفوا بقيام المقاول المذكور بوضع مجموعة من الأثاث داخل الشقة وتسكينهم بها صورياً ومطالبتهم بتصوير المقطع والإدعاء بقيام الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الشقة عنوة وبشكل مفاجئ– على خلاف الحقيقة - و قيام المقاول بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد المسئولين عن تنفيذ القرار .



اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.