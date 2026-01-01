قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عاطلين في اتهامهما بقتل الشاب "إسلام الدكتور" في منطقة عين شمس بطعنة نافذة في القلب بسلاح أبيض "مطواة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم الأول تردد على المقهى الخاص بالمجني عليه عدة مرات، وتحرش لفظيًا بإحدى العاملات في المكان.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة أخبرت مالك المقهى بتعرض المتهم لها عدة مرات، وعندما توجه المجني عليه إلى المتهم وصديقه لمعاتبتهما على أفعالهما نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحقيقات، أن المشادة تطورت لمشاجرة بالأيدي سدد خلالها المتهم الأول للضحية طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليه بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مقتل الشاب "إسلام الدكتور" على يد عاطلين، وتم تحديد هويتهما وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.