ضبط صانعي محتوى يروّجان للفجور عبر فيديوهات صادمة بالقاهرة

05:13 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المتهمان

background

القاهرة - مصراوي:

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانعي محتوى يروّجان للفجور عبر فيديوهات صادمة بالقاهرة.

معلومات وتحريات الضباط كشفت عن قيام صانعي محتوى بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين. وبفحصهما فنيًا، تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب تلك الأفعال بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مباحث الآداب فيديوهات صانع محتوى قصر النيل
