كشف ملابسات فيديو بيع المخدرات في شوارع القليوبية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بترويج بعض الأشخاص المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وتم تداوله خلال عام 2024، وأمكن ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وصدرت ضدهما أحكام قضائية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر.