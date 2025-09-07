"أخوه حوله لأداة للربح".. كواليس سقوط البلوجر عمر فرج وشقيقه في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

لعبة المشاهدات والأرباح أحيانًا بتوصل لحدود صادمة، صانع محتوى في الجيزة بحث عن تحقيق الشهرة بأي ثمن حتى لو كان الثمن استغلال شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويل معاناته إلى "محتوى" على السوشيال ميديا.

تحريات الأمن العام كشفت تفاصيل الواقعة، وتبين أن صانع محتوى يقدم شخصية "أم عمر" قرر استغلال شقيقه "عمر فرج" من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصوّر مقاطع فيديو غير لائقة، ونشرها عبر حسابه الشخصي لجذب المشاهدات وزيادة الأرباح.

الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبطه هو وشقيقه، وبمواجهتهما اعترفا بإدارة الحساب لنشر هذا المحتوى المثير للجدل بهدف الكسب المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.