لص الكابلات وشريكه في قبضة الأمن ببورسعيد

06:10 م الأحد 07 سبتمبر 2025

المتهم وشريكه

القاهرة - مصراوي:

مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا كشف جريمة خطيرة في بورسعيد، شاب عاطل ظهر وهو يقطع كابل كهرباء ويسرقه في وضح النهار.

تحركات سريعة من أجهزة الأمن نجحت في تحديد هويته وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في السرقة. وبمواجهته اعترف ببيع الكابل المسروق إلى تاجر خردة "سيئ النية" عثر بحوزته على كمية من النحاس مستخرجة من الكابل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لتسقط شبكة سرقة الكابلات قبل ما تغرق بورسعيد في ظلام.

