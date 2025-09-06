تأجيل محاكمة 56 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بالتجمع لـ15 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك إلى جلسة 15 نوفمبر؛ لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع السلطات العامة من أداء عملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

كما نسبت لهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل أموال بقصد إمداد الجماعة الإرهابية بها مع علمهم باستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.