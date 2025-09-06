طبنجة صوت و كلبش ولاسلكي.. نهاية عاطل انتحل صفة في قبضة الأمن

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل انتحل صفة شرطي، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات، من إلقاء القبض على المذكور، وبحوزته سيارة و طبنجة صوت معدلة، و 3 جهاز لاسلكي خاصين بأفراد أمن إداري، وقيد حديدي، و 2 صورة بطاقة رقم قومي "مزورين".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة وقيامه بتعديل بيانات بطاقة الرقم القومي من خلال أحد التطبيقات، وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع نصب بذات الأسلوب وأن السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.