قضية المخدرات الكبري .. سارة خليفة وأعونها وجها لوجه أمام الجنايات

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إن ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.