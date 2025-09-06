ترامب: يلوّح بعواقب وخيمة إذا لم تُفرج حماس عن المحتجزين
02:25 ص السبت 06 سبتمبر 2025
وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري مفاوضات متعمقة مع حركة حماس بشأن المحتجزين في غزة، محذرًا من أن الوضع سيكون سيئًا إذا لم يتم إطلاق سراحهم.
وأشار ترامب إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إسرائيل بسبب ملف المحتجزين تضع الحكومة الإسرائيلية في موقف بالغ الصعوبة.
وأضاف أن نحو 20 شخصًا ما زالوا محتجزين في غزة، مرجحًا أن يكون بعضهم قد توفوا مؤخرًا، وذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
فيديو قد يعجبك: