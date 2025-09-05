القبض على شخصين ضربا مواطنين بـ"كرباج" احتفالاً بالمولد النبوي

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بالتعدي على عدد من المواطنين بالضرب باستخدام "الكرباج" أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمحافظة المنوفية.

وبإجراء الفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والمنوفية، وعُثر بحوزتهما على سوطين.

وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقررا أن التعدي بالضرب تم برضا المجني عليهم بقصد المزاح خلال الاحتفالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.