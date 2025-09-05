سقوط كيان تعليمي وهمي خدع المواطنين بشهادات مزيفة في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص مقيم بالجيزة بعد إدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وتبين أن المتهم استغل المقر في خداع المواطنين، بإيهامهم بمنح شهادات ودورات تعليمية مزيفة بزعم تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات مقابل مبالغ مالية.

وخلال التفتيش عُثر على شهادات خالية البيانات ومطبوعات دعائية تُستخدم في نشاطه غير المشروع، واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حياله.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال.