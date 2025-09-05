

كتب -علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر جنائي بمحافظة أسيوط لاتهامه بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها بصورة مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وقدرت عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.