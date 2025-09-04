سيدة تدّعي تعرضها للسرقة والمعاكسة بالقاهرة.. والتحريات تكشف كذبها

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور انتشر على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، زعمت صاحبته أنها تعرضت للمعاكسة ومحاولة سرقة من جانب أحد الأشخاص بالقاهرة.

وتبين بالفحص أنه لم ترد أي بلاغات في هذا الشأن، كما أوضحت التحريات والمعلومات عدم صحة ما جرى تداوله.

وتمكنت الأجهزة من تحديد القائمة بالنشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث أقرت خلال مناقشتها بأنها اختلقت الواقعة، مؤكدة أنها تعاني من ضائقة نفسية منذ وفاة والدتها، وأنها لجأت إلى نشر هذه الأكاذيب عبر صفحتها على مواقع التواصل لكسب تعاطف أصدقائها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.